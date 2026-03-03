Sábado – Pense por si

03 de março de 2026 às 12:35

Israel divulga vídeo e diz ter concluído “onda de ataques” contra Beirute

O exército israelita divulgou um vídeo de novos ataques aéreos a Beirute, no Líbano, realizados na madrugada desta terça-feira. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que o alvo eram "centros de comando e depósitos de armas do Hezbollah" e garantiram que estava concluída uma “onda de ataques” à capital libanesa.

