05 de março de 2026 às 10:57

Israel divulga imagens de jato iraniano a ser abatido

O exército israelita divulgou, esta quinta-feira, imagens do que diz ser o momento em que um jato iraniano YAK-130 foi abatido por um caça israelita F-35I, quando sobrevoava Teerão, esta quarta-feira.

