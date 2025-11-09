Sábado – Pense por si

09 de novembro de 2025 às 19:07

Israel confirma identificação dos restos mortais de soldado morto em Gaza há 11 anos

Os restos mortais de Hadar Goldin, um soldado morto durante o conflito com o Hamas em 2014, chegaram, este domingo, a Telavive sob escolta policial. As autoridades israelitas realizaram testes forenses para confirmar a sua identidade.

