Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de setembro de 2025 às 16:48

Israel ataca líderes do Hamas no Qatar

Israel reivindicou um "ataque dirigido" contra líderes do Hamas, sem especificar onde, pouco depois de terem sido registadas explosões em Doha, na capital do Qatar, onde vivem responsáveis do movimento islamita palestiniano.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente