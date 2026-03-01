Sábado – Pense por si

01 de março de 2026

Israel afirma ter atingido dois aviões de combate do regime iraniano

O exército israelita divulgou imagens que, segundo as forças armadas, mostram ataques contra dois aviões de combate iranianos numa base aérea no Irão, no âmbito da ofensiva destinada a enfraquecer as capacidades militares do regime.

