18 de janeiro de 2026 às 22:26

Isaltino Morais: "Portugueses não se aperceberam da necessidade de ter alguém como Gouveia e Melo em Belém"

"Tive a oportunidade de dizer várias vezes que o Almirante tinha alguma dificuldade em fazer passar a mensagem sobre a necessidade [de ter alguém em Belém com] as suas qualidades pessoais e políticas para gerir situações em tempos de crise", considera Isaltino Morais, em relação ao candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo.

