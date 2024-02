09:57

Investigação SÁBADO. Um português na frente de guerra na Ucrânia

Ex-militar português da Polícia do Exército rumou à Ucrânia para combater os invasores russos. Dois anos depois, dá à SÁBADO o seu testemunho de guerra - e como é estar a 20 metros do inimigo. Conheça toda a história no Investigação SÁBADO desta sexta-feira, às 21h30, logo a seguir ao Grande Jornal, na CMTV.