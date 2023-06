Há 47 minutos

Investigação SÁBADO. Empresa acusada de andar com os carros dos clientes

A 24h CarPark terá feito milhares de quilómetros com as viaturas de clientes que lhes entregavam os carros no aeroporto. O dono da CarPark, Ricardo Joel Andrade, não desmentiu as acusações. A DECO tem recebido queixas e fala num crime de abuso de confiança que pode dar até oito anos de cadeia.