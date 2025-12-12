Sábado – Pense por si

12 de dezembro de 2025 às 11:55

Casa Branca explica penso na mão de Trump com "excesso de apertos de mão"

Donald Trump tem sido visto com um penso na mão direita e a porta-voz da Casa Branca justificou o problema com "excesso de apertos de mão". O presidente, explicou ainda Karoline Leavitt aos jornalistas, cumprimenta muita gente diariamente.

