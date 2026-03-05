Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 22:46

Imagens mostram vídeos da polícia de Austin a localizar suspeito de tiroteio num bar

Um tiroteio num bar em Austin, no Texas, no fim de semana, provocou três mortes e vários feridos. O homem acabou por ser morto a tiro pela polícia.

