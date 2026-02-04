Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 11:35

Parque de campismo em São Pedro de Moel destruído: Caravanas arrasadas pelo vento

No Parque de Campismo de São Pedro de Moel, na Marinha Grande, o cenário deixado pela tempestade é de completa destruição. Caravanas, bungalows e casas pré-fabricadas foram arrasadas pelo vento. Os trabalhos de limpeza já começaram, mas os prejuízos podem chegar aos milhões de euros.

