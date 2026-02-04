Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 12:12

“Arrependo-me de cada minuto que passei com ele”: Bill Gates fala sobre ligação a Jeffrey Epstein

O fundador da Microsoft, Bill Gates, afirmou esta quarta-feira que foi um erro ter mantido o contacto com Jeffrey Epstein, garantindo que nunca esteve envolvido em atividades ilegais nem visitou a ilha privada do milionário. Gates diz que a relação foi “um beco sem saída” e que se arrepende de a ter mantido.

