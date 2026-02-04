Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 11:55

Novas informações sobre Ronaldo: "Não faltou a treino nenhum. FIFA está a permitir uma ilegalidade"

No NOW, Pedro Sousa deu conta de novas informações sobre Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. "Há uma série de mentiras que estão nas redes sociais. Primeiro, não deixou Riade, muito menos está em Portugal e muito menos vai regressar", começou por dizer. "Ele não faltou a treino nenhum. E o que se está a passar nas últimas horas, na Arábia Saudita, vem ainda agravar mais a crise e a tensão entre Ronaldo, porque a FIFA está a permitir uma ilegalidade. Está a permitir inscrições após o fecho do mercado."

