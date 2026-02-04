Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 11:28

Mau tempo: Barragem de Castelo de Bode obrigada a descarregar

Em Tomar é possível ver a grande quantidade e a força da água que é expelida na barragem de Castelo de Bode. Com o risco de inundações em todo o país, a barragem necessita de libertar toda a água para aliviar a pressão.

