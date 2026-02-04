Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de fevereiro de 2026 às 11:42

Imagens aéreas da Força Aérea e Marinha mostram áreas afetadas pelas cheias

A Força Aérea realizou esta quarta-feira um sobrevoo de reconhecimento da zona envolvente ao Rio Vouga, entre a Ria de Aveiro e a barragem de Ermida, para recolher informação sobre áreas afetadas por cheias e em situação de perigo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)