30 de setembro de 2025 às 20:56

Imagens mostram igreja histórica destruída depois do terramoto nas Filipinas

Terramoto de magnitude 6,9 atingiu, esta terça-feira, a região central das Filipinas, provocando danos em vários edifícios. Entre os mais afetados está uma igreja de pedra na província de Cebu, onde também foi emitido um alerta de tsunami.

