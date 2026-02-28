Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 14:17

Imagens mostram aviões a abandonar o espaço aéreo do Médio Oriente após escalada do conflito

Aviões comerciais abandonam o espaço aéreo da região em conflito. Dados do site Flightradar24 revelam o desvio massivo de rotas e o esvaziamento dos céus sobre o Irão e países vizinhos por razões de segurança.

