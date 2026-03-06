Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 10:38

Imagens mostram ataques do exército israelita contra alvos do Hezbollah no Líbano

As Forças de Defesa de Israel divulgaram, esta sexta-feira, imagens do que dizem ser uma vaga de ataques aéreos contra infraestruturas do Hezbollah, em Beirute. Segundo o exército, os bombardeamentos atingiram um centro de comando do grupo e um local de armazenamento de drones usados em ataques contra Israel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)