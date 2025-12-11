Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 13:28

Imagens de videovigilância mostram suspeitos a roubar obras de Matisse e Portinari em São Paulo

Dois assaltantes levaram oito obras de Matisse e cinco de Portinari, avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, da biblioteca Mário de Andrade, este domingo. Um suspeito já foi detido, o outro continua em fuga.

