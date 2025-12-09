Sábado – Pense por si

09 de dezembro de 2025 às 12:03

Imagens de videovigilância mostram impacto do sismo que abalou o Japão

O forte sismo que atingiu na noite de segunda-feira o norte do Japão, onde foram registadas ondas de tsunami de 70 centímetros, causou pelo menos 30 feridos.

