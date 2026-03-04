Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de março de 2026 às 11:23

Imagens de satélite mostram tribunal e quartel-general da Guarda Revolucionária no Irão antes e depois dos ataques

O quartel-general da Guarda Revolucionária do Irão e o Tribunal Revolucionário Islâmico, em Teerão, ficaram destruídos após os ataques dos EUA e Israel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)