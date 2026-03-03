Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de março de 2026 às 11:22

Imagens de satélite mostram instalação nuclear iraniana atingida por ataque dos EUA e Israel

O complexo de enriquecimento nuclear de Natanz, no Irão, foi atingido pelos ataques aéreos dos EUA e Israel. Segundo a Agência Internacional de Energia Atómica as instalações sofreram alguns danos, mas "não se esperem consequências radioativas".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.