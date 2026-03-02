Sábado – Pense por si

02 de março de 2026 às 11:55

Imagens de satélite mostram destruição na residência de Khamenei e em base naval e aérea no Irão

Imagens de satélite recolhidas este domingo mostram a destruição provocada pelos ataques dos EUA e Israel ao Irão. Nas fotografias é possível ver a destruição na residência oficial do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, morto no ataque, e em infraestruturas militares.

