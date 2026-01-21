Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 12:18

Imagens de drone mostram grua a levantar um dos comboios de alta velocidade que descarrilou em Espanha

Equipa de resgate utilizou, esta terça-feira, máquinas para mover carruagem do comboio ‘Iryo’ que descarrilou em Córdoba, Espanha.

