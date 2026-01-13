Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de janeiro de 2026 às 19:05

Imagens de drone mostram edifícios completamente destruídos após incêndio no Irão

Os meios de comunicação iranianos transmitiram, esta terça-feira, imagens que mostram o que dizem ser as consequências do “incidente terrorista" que ocorreu, alegadamente, perto de Rasht, no Irão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h