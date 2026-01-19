Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de janeiro de 2026 às 10:48

Imagens aéreas mostram destruição após colisão de comboios de alta velocidade em Espanha

Pelo menos 39 pessoas morreram e dezenas ficaram feridos na sequência de uma colisão entre dois comboios de alta velocidade, este domingo, no sul de Espanha. As autoridades admitem que o número de vítimas mortais poderá aumentar, enquanto continuam as operações de resgate entre os destroços perto de Adamuz, na província de Córdoba.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30