28 de fevereiro de 2026 às 11:57

Hospitais em Israel adotam medidas de emergência e transferem pacientes para áreas protegidas

Os Hospitais em Israel transferem pacientes para áreas protegidas depois da retaliação do Irão aos ataques levados a cabo por Israel e os Estados Unidos esta manhã.

