14 de novembro de 2025 às 22:08Associated Press

Homem procurado por roubar 8 mil euros em cartas colecionáveis de basebol e Pokémon em Nova Iorque

O Departamento de Polícia de Nova Iorque divulgou imagens de um homem que está a ser procurado por roubar cartas colecionáveis na manhã de 20 de outubro no valor de 9700 dólares (cerca de 8300 euros) na loja CardVault de Tom Brady.

