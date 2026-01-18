Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 22:18

“Há um grande derrotado da noite que é Luís Montenegro”: Rita Matias reage a primeiros resultados das eleições

Deputada do Chega diz que André Ventura "é o líder da direita" perante resultados da sondagem da Intercampus realizada para o CM/CMTV.

