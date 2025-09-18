Sábado – Pense por si

18 de setembro de 2025 às 18:52

Greves e protestos estão a agitar França. O que se passa?

A população saiu à rua em França para protestar contra o governo do presidente Emmanuel Macron. O jornalista da AP Thomas Adamson explica o que está em causa.

