11 de dezembro de 2025 às 18:30Now

Greve geral: Cartaz em frente à Assembleia é vandalizado

Milhares de trabalhadores estão em frente à Assembleia da República com cartazes e palavras de ordem contra o anteprojeto de alterações ao pacote laboral anunciado pelo Governo.

