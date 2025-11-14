Sábado – Pense por si

14 de novembro de 2025 às 22:10

Grécia exibe drones nacionais durante exercício militar

Num grande exercício militar perto de Alexandrópolis, a Grécia apresentou uma ampla gama de drones desenvolvidos internamente, desde modelos aéreos a soluções de deteção e contra-drones, como parte de uma reforma de defesa no valor de vários milhares de milhões de euros e em aliança com a NATO.

