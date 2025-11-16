Sábado – Pense por si

16 de novembro de 2025 às 18:45Associated Press

Grécia e Ucrânia assinam acordo de fornecimento de gás dos EUA durante visita de Zelensky a Atenas

A Ucrânia assinou este domingo um acordo para importar gás natural da Grécia, enquanto se prepara para substituir a produção doméstica de gás prejudicada pelos ataques russos a infraestruturas energéticas essenciais, antes de um inverno difícil.

