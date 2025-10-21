Sábado – Pense por si

21 de outubro de 2025 às 07:33

Gouveia e Melo diz que André Ventura quer pintá-lo "com cores de esquerda" como "manobra política"

Henrique Gouveia e Melo respondeu esta segunda-feira, em entrevista exclusiva ao NOW, às acusações de André Ventura, que afirmou que o Almirante procura "agradar" o Partido Socialista. "O meu adversário está a tentar pintar-me com cores de esquerda no sentido de que não [quer] perder ninguém do seu eleitorado", disse o candidato à Presidência da República.

