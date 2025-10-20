Sábado – Pense por si

20 de outubro de 2025 às 18:19

Incêndio em arranha-céus deixa quatro feridos no centro de Hong Kong

Um incêndio deflagrou, na tarde de sábado, num arranha-céus em Connaught Road Central, em Hong Kong, consumindo o andaime exterior e obrigando dezenas de pessoas a serem retiradas do edifício. Quatro feridos continuam hospitalizados, mas o edifício permanece estruturalmente seguro.

