21 de outubro de 2025 às 11:27

Filhos de Sarkozy juntam-se a apoiantes do pai antes da partida do ex-presidente francês para a prisão

Os quatro filhos do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy – Jean, Giulia, Louis e Pierre – juntaram-se à multidão que se despediu do pai antes da partida para a prisão de La Santé, onde vai cumprir uma pena de cinco anos de prisão.

