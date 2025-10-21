Sábado – Pense por si

21 de outubro de 2025 às 07:37

"Acho que estamos numas eleições legislativas", diz Gouveia e Melo sobre apoio dos partidos a candidaturas presidenciais

O Almirante Henrique Gouveia e Melo afirmou na segunda-feira, em entrevista exclusiva ao NOW, que os candidatos à Presidência da República não conseguem representar "toda a sua área política": "Acredito que estas eleições têm a ver com as propostas do candidato e não com o apoio partidário", vincou.

