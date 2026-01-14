Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de janeiro de 2026 às 11:58

Gouveia e Melo critica Cotrim de Figueiredo por escrever carta a Montenegro a pedir apoio do PSD

Já sobre António José Seguro, o antigo chefe do Estado-Maior da Armada afirmou que as pessoas "não devem confundir pose com a substância que é necessária na nova Presidência da República".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana