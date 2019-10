A carregar o vídeo ...

Mais de 170 ocorrências, 53 desalojados e 100 pessoas retiradas de casa são os dados do último balanço do fenómeno meteorológico no arquipélago.

02.10.2019 16:48

Furacão Lorenzo provoca rasto de destruição e faz mais de 50 desalojados nos Açores











