Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de janeiro de 2026 às 15:20

JD Vance diz que "obviamente” a Dinamarca não fez um “bom trabalho” a proteger a Gronelândia

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou, esta quarta-feira, que a Dinamarca “obviamente” não fez um trabalho adequado para garantir a segurança da Gronelândia e que Trump “está disposto a ir tão longe quanto for necessário” para defender os interesses americanos no Ártico.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30