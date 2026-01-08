Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de janeiro de 2026 às 15:27

Montenegro garante reforma profunda do INEM: "Estamos a resolver o problema crónico"

O Governo aprovou a aquisição de mais 275 novas viaturas para o INEM, num investimento de 16,8 milhões de euros.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana