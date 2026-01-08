Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de janeiro de 2026 às 14:57

Filme da Semana: Jim Jarmusch entre pais e filhos

Vencedor do Leão de Ouro em Veneza, "Pai Mãe Irmã Irmão" disseca conflitos e tensões familiares com pequenas histórias e um elenco de luxo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)