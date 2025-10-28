Sábado – Pense por si

28 de outubro de 2025 às 19:28Associated Press

Forças ucranianas recorrem a drones aéreos e terrestres na luta contra a invasão russa no Donbass

Após quase quatro anos a lutar contra a invasão em grande escala da Rússia, as forças ucranianas contam com drones aéreos e terrestres para combater e para apoiar as tropas no terreno.

