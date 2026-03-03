Sábado – Pense por si

03 de março de 2026 às 18:31

Festival de lanternas ilumina o céu de Taipé para marcar o fim das festividades do Ano Novo Lunar

O céu de Taipé ganhou cores e movimento, esta terça-feira, na noite que marcou o encerramento das celebrações do Ano Novo lunar em Taiwan. Este festival tradicional reuniu centenas de moradores e turistas num espetáculo de luz que representa a esperança de novos começos.

