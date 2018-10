A carregar o vídeo ...

Secretário do Comité Alavés de Árbitros de Futebol espanhol gravou vídeo das manifestações públicas no País Basco depois de ter hasteado a bandeira de Espanha, no dia da Hispanidade. Nas redes sociais apelidou os protestos como "fascismo em estado puro".

17:16

"Fascismo em estado puro": os protestos contra o hastear da bandeira espanhola Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.