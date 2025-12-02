Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 15:44

Falha de energia deixa esquiadores presos em teleférico de pista de esqui nos EUA

Uma falha de energia deixou 14 pessoas presas num teleférico, este sábado, no estado norte-americano do Wisconsin. Os bombeiros resgataram com sucessos todos os esquiadores.

