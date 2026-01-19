Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de janeiro de 2026 às 18:37

Como aconteceu o acidente entre comboios de alta velocidade em Espanha

Investigação diz que se passaram 20 segundos entre o descarrilamento de um comboio até à colisão com o outro, mas causas do acidente estão ainda por apurar. Acidente fez mais de uma centena de feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.