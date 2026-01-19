Sábado – Pense por si

19 de janeiro de 2026 às 21:04

António José Seguro "não podia ter uma imagem mais diferente" da extrema-esquerda

"António José Seguro, dentro do leque de candidatos que havia, é o melhor candidato para André Ventura poder pintar este retrato [de esquerda vs. direita], mas dentro dos socialistas que haveria é o pior", sublinha a jornalista Mariana Lima Cunha. "Vamos ter umas eleições presidenciais em que um é candidato a Presidente da República e o outro é candidato a líder da direita", acrescenta ainda o editor da agência Lusa, Rui Baptista, no NOW.

