Natural dos Açores, cresceu na região de Paris, onde se converteu ao Islão e acabou por se radicalizar. Em Outubro de 2015 viajou para Espanha para se casar com uma marroquina com quem planeava viajar para a Síria. Preso deste então, Fábio prepara-se para ser julgado, apenas com uma certeza: seja condenado ou absolvido, assim que sair da prisão deverá ser deportado para Portugal.

Fábio Almeida, o jihadista português que Espanha vai julgar













