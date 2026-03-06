Sábado – Pense por si

06 de março de 2026 às 17:46

EUA dizem ter “domínio total” do espaço aéreo iraniano

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou, esta quinta-feira, que a campanha militar contra o Irão está a avançar “de forma decisiva” e que os norte-americanos já têm “domínio total” do espaço aéreo iraniano.

